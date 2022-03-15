Попри війну: Україна візьме участь в Євробаченні-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Незважаючи на війну, Україна цього року все-таки візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінкуу "Євробачення Україна".
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"Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня, то наша делегація відправиться до Італії і заспіває наживо на всю Європу!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Після скандалу з переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш було вирішено, що Україну на пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra.