Несмотря на войну: Украина примет участие в Евровидении-2022

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"Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!" - говорится в сообщении.

Напомним

После скандала с победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш было решено, что Украину на песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.