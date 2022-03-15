Несмотря на войну: Украина примет участие в Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Несмотря на войну, Украина в этом году все-таки примет участие в песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу "Евровидение Украина".
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"Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!" - говорится в сообщении.
Напомним
После скандала с победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш было решено, что Украину на песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.