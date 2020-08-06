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Попри конфлікт держав: у Тель-Авіві мерію міста підсвітили прапором Лівану - у пам'ять жертв вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Будівлю мерії Тель-Авіва в середу ввечері підсвітили в кольори прапора Лівану в знак солідарності з постраждалими від вибухів у Бейруті. Про це в Twitter написав мер міста Рон Хульдаі, передає УНН з посиланням також на місцеве видання The Times of Israel.

“Людяність — це важливіше будь-якого конфлікту, і наші серця сьогодні — разом з нашими ліванськими сусідами після цієї катастрофи”, — написав він.

Раніше уряд Ізраїлю запропонував Лівану допомогу.

Рішення Хульдаі розкритикували деякі політики, які виступили проти демонстрації прапора ворожої країни на ізраїльській території. Зокрема, син прем’єр-міністра Яір Нетаньяху написав в Twitter, що це порушення закону, оскільки Ліван офіційно визнаний терористичною державою. Як пише The Times of Israel, Нетаньяху-молодший тут помилився.

У своєму твіті Авічай Адраї, представник Сил оборони Ізраїлю, звернувся до Лівану, сказавши, що “держава Ізраїль, його народ, уряд і армія разом з державою Ліван”. Він додав, що муніципалітет Тель-Авіва висвітлив свою будівлю квітами ліванського прапора, заявивши: “Наше серце з вами”.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG

— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020

تتضامن دولة إسرائيل شعبا, حكومة وجيشا مع دولة لبنان في المصاب الجلل, وبذلك تم إضاءة مبنى بلدية # تل_أبيت بألوان العلم اللبناني, عاكسة رسالة تضامن مفادها “قلبنا معكن ونحن معكن” # إنفجار_المرفأ # من_قلبي_سلام_لبيروت pic.twitter.com/kPxjt6M3cb

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2020

З настанням темряви вікна на фасаді 13-поверхової будівлі наповнилися світлом в стилі прапора Лівану: дві горизонтальні червоні смуги, що охоплюють більш широку білу смугу, з великим зеленим кедровим деревом — національним символом Лівану — в центрі.

Наслідки вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року:

Довідка: технічно Ізраїль і Ліван все ще знаходяться в стані війни, а напруженість з ліванським шиїтським рухом “Хезболла” різко зросла в останні тижні. “Хезболла” і Ізраїль вели руйнівний місячний конфлікт в 2006 році, в якому інфраструктура Лівану була сильно пошкоджена. В ході війни загинуло понад 1200 ліванців, в основному мирних жителів, і 160 ізраїльтян, більшість з яких були солдатами.

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