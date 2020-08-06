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Несмотря на конфликт государств: в Тель-Авиве мэрию города подсветили флагом Ливана - в память жертв взрыва

Киев  •  УНН

 • 15450 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Здание мэрии Тель-Авива в среду вечером подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте. Об этом в Twitter написал мэр города Рон Хульдаи, передает УНН со ссылкой также на местное издание The Times of Israel.

“Человечность — это важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня — вместе с нашими ливанскими соседями после этой катастрофы”, — написал он.

Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь.

Решение Хульдаи раскритиковали некоторые политики, которые выступили против демонстрации флага вражеской страны на израильской территории. В частности, сын премьер-министра Яир Нетаньяху написал в Twitter, что это нарушение закона, поскольку Ливан официально признан террористическим государством. Как пишет The Times of Israel, Нетаньяху-младший здесь ошибся.

В своем твите Авичай Адраи, представитель Сил обороны Израиля, обратился к Ливану, сказав, что “государство Израиль, его народ, правительство и армия вместе с государством Ливан”. Он добавил, что муниципалитет Тель-Авива осветил свое здание цветами ливанского флага, заявив: “Наше сердце с вами”.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG

— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020

تتضامن دولة إسرائيل شعبًا، حكومةً وجيشًا مع دولة لبنان  في المصاب الجلل، وبذلك تم إضاءة مبنى بلدية #تل_أبيت بألوان العلم اللبناني، عاكسةً رسالة تضامن مفادها "قلبنا معكن ونحن معكن"#إنفجار_المرفأ#من_قلبي_سلامٌ_لبيروت pic.twitter.com/kPxjt6M3cb

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2020

С наступлением темноты окна на фасаде 13-этажного здания наполнились светом в стиле флага Ливана: две горизонтальные красные полосы, охватывающие более широкую белую полосу, с большим зеленым кедровым деревом — национальным символом Ливана — в центре.

Последствия взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:

Справка: технически Израиль и Ливан все еще находятся в состоянии войны, а напряженность с ливанским шиитским движением “Хезболла” резко возросла в последние недели. “Хезболла” и Израиль вели разрушительный месячный конфликт в 2006 году, в котором инфраструктура Ливана была сильно повреждена. В ходе войны погибло более 1200 ливанцев, в основном мирных жителей, и 160 израильтян, большинство из которых были солдатами.

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