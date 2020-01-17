Понад 41 тисяча українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Понад 41 тисяча українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
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"Станом на 17 січня 2020 року перенесено 41 449 мобільних номерів між операторами зв'язку", - повідомили в УДЦР.
Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня 2019 року ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.