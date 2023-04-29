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Понад 4000 підприємців отримали гранти за програмою "єРобота"

Понад 4000 підприємців отримали гранти за програмою "єРобота"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Понад 4000 підприємців скористалися державною підтримкою у межах проєкту "єРобота", повідомив у своєму Телеграм голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі

Проєкт було запущено у липні 2022 року як складову плану відновлення України в напрямі розвитку підприємництва та вирішення проблеми зайнятості.

Проєкт "єРобота" передбачає видачу безповоротних грантів на створення чи розвиток власної справи за різними напрямками діяльності за умови створення робочих місць.

Кожні два тижні за результатами розгляду поданих заявниками бізнес-планів оголошуються переможці чергової хвилі проєкту.

Так, усього вже виділено:

  • за напрямом "Власна справа" - 3 727 грантів на 876 млн грн.;
  • за напрямом створення переробних підприємств - 239 грантів на 1,3 млрд грн.;
  • на закладення садів та виноградників - 74 гранти на 152 млн грн.;
  • на створення тепличних господарств - 10 грантів на 51 млн грн.

Цитата

"Таким чином, за майже 9 місяців дії програми безповоротні гранти отримали вже 4050 підприємців, а загальна сума наданого їм фінансування склала майже 2,4 млрд грн", - написав нардеп.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою "єРобота".

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