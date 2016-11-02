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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26596 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55740 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71702 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141646 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204336 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192218 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212517 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197183 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152689 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153704 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Понад 300 ОСББ створили на Кіровоградщині

Понад 300 ОСББ створили на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На сьогодні у Кіровоградській області функціонує 312 ОСББ, на утриманні яких перебуває 359 житлових будинків. Про це проінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, 143 об'єднання співвласників створено лише цього року. Взагалі з формою управління визначилися 723 багатоповерхових будинки, що складає 22% від їх загальної кількості.

Найкращі показники в області щодо створення ОСББ у Знам'янці – 69 об'єднань, що утримують 47% усіх будинків.

Українські Національні Новини

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