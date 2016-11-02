Понад 300 ОСББ створили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На сьогодні у Кіровоградській області функціонує 312 ОСББ, на утриманні яких перебуває 359 житлових будинків. Про це проінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, 143 об'єднання співвласників створено лише цього року. Взагалі з формою управління визначилися 723 багатоповерхових будинки, що складає 22% від їх загальної кількості.
Найкращі показники в області щодо створення ОСББ у Знам'янці – 69 об'єднань, що утримують 47% усіх будинків.