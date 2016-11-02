Более 300 ОСМД создали в Кировоградской области

Согласно информации, 143 объединения совладельцев создано только в этом году. Вообще с формой управления определились 723 многоэтажных дома, что составляет 22% от их общего количества.

Лучшие показатели в области по созданию ОСМД в Знаменке - 69 объединений, которые содержат 47% всех домов.