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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Понад 20 вибухів: окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини

Понад 20 вибухів: окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини

Київ • УНН

 • 296500 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні російські окупанти знову обстріляли з території рф прикордонні населені пункти Чернігівської області – зафіксовано щонайменше 23 вибухи. Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує УНН.

Деталі

З 7:20 до 7:40 зафіксували 11 вибухів зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 08:15 до 8:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів – імовірно, з міномету калібру 120 мм.

Приблизно о 9:30 також надійшла інформація від місцевого населення про два вибухи в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу – імовірно, з мінномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежитлову будівлю.

Нагадаємо

8 червня російські окупанти понад 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Українські Національні Новини

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