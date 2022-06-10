Понад 20 вибухів: окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сьогодні російські окупанти знову обстріляли з території рф прикордонні населені пункти Чернігівської області – зафіксовано щонайменше 23 вибухи. Про це повідомило оперативне командування "Північ", інформує УНН.
Деталі
З 7:20 до 7:40 зафіксували 11 вибухів зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 08:15 до 8:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів – імовірно, з міномету калібру 120 мм.
Приблизно о 9:30 також надійшла інформація від місцевого населення про два вибухи в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу – імовірно, з мінномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежитлову будівлю.
Нагадаємо
8 червня російські окупанти понад 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.