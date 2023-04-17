Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисячі поранені в результаті боїв у Судані - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисяч отримали поранення в результаті боїв, що продовжуються, в Судані, заявив спецпредставник ООН у країні, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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"Це дуже мінлива ситуація, тому складно сказати, куди зміщується баланс", - заявив спецпредставник, коментуючи зіткнення між армією та воєнізованими формуваннями.
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Суданські військові та потужне воєнізоване угруповання борються за контроль над охопленою хаосом країною протягом другого дня неділі, сигналізуючи про те, що вони не бажають припиняти бойові дії, незважаючи на зростаючий дипломатичний тиск з метою припинення вогню.
Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і більше 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів. Група заявила, що, на її думку, серед протиборчих сил були десятки додаткових смертей.