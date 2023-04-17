Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисячі поранені в результаті боїв у Судані - ООН

ukru
Ексклюзив
15:02 • 41922 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 70009 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 102669 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 234116 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 171622 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 167730 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 260830 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454590 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345832 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357257 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 197909 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 170524 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 140263 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132112 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 94473 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 234142 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 260846 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 498290 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 633354 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 658122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 42136 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 50055 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132112 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 170524 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 197909 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисячі поранені в результаті боїв у Судані - ООН

Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисячі поранені в результаті боїв у Судані - ООН

Київ • УНН

 • 705411 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Понад 180 людей загинули, ще 1,8 тисяч отримали поранення в результаті боїв, що продовжуються, в Судані, заявив спецпредставник ООН у країні, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Цитата

"Це дуже мінлива ситуація, тому складно сказати, куди зміщується баланс", - заявив спецпредставник, коментуючи зіткнення між армією та воєнізованими формуваннями.

Нагадаємо

Суданські військові та потужне воєнізоване угруповання борються за контроль над охопленою хаосом країною протягом другого дня неділі, сигналізуючи про те, що вони не бажають припиняти бойові дії, незважаючи на зростаючий дипломатичний тиск з метою припинення вогню.

Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і більше 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів. Група заявила, що, на її думку, серед протиборчих сил були десятки додаткових смертей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52