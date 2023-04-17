Более 180 человек погибли, еще 1,8 тысяч ранены в результате боев в Судане - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Более 180 человек погибли, еще 1,8 тысяч получили ранения в результате продолжающихся боев в Судане, заявил спецпредставитель ООН в стране, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Цитата
“Это очень изменчивая ситуация, поэтому сложно сказать, куда смещается баланс”, — заявил спецпредставитель, комментируя столкновение между армией и военизированными формированиями.
Напомним
Суданские военные и мощная военизированная группировка борются за контроль над охваченной хаосом страной в течение второго дня воскресенья, сигнализируя о том, что они не желают прекращать боевые действия, несмотря на растущее дипломатическое давление с целью прекращения огня.
По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди противоборствующих сил были десятки дополнительных смертей.