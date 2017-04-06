Понад 120 тис. свиней знищили через АЧС в Україні з 2012 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ситуація з АЧС в Україні залишається вкрай складною. З 2012 року в Україні знищили понад 120 тис. свиней через АЧС. Про це повідомляє асоціація тваринників України, передає УНН.
Так, за даними асоціації, з 2012 року в Україні зареєстровано 208 випадків АЧС. При чому, тільки у з початку 2017 року зафіксовано 60 спалахів.
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“Для повіряння — за весь 2016 рік — 91 спалах. Експерти оцінюють вже завдані прямі та непрямі економічні збитки у понад 1,1 млрд гривень. За прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), збитки державного бюджету України через спалахи АЧС в 2017 році можуть скласти більше 1,5 млрд. гривень”, — розповіли в асоціації.
Також, за даними АТУ, у 2017 році кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може суттєво збільшитися .
Водночас, з моменту появи хвороби у 2012 році в Україні вже знищено понад 120 тис. голів свиней.
"Через АЧС експорт української свинини вже заборонили Молдова, Румунія, Вірменія, Білорусь", — нагадали у асоціації.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.
Також нагадаємо, аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС.