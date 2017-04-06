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Понад 120 тис. свиней знищили через АЧС в Україні з 2012 року

Понад 120 тис. свиней знищили через АЧС в Україні з 2012 року

Київ • УНН

 • 7585 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ситуація з АЧС в Україні залишається вкрай складною. З 2012 року в Україні знищили понад 120 тис. свиней через АЧС. Про це повідомляє асоціація тваринників України, передає УНН.

Так, за даними асоціації, з 2012 року в Україні зареєстровано 208 випадків АЧС. При чому, тільки у з початку 2017 року зафіксовано 60 спалахів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштаби АЧС в Україні закономірно зростають

“Для повіряння — за весь 2016 рік — 91 спалах. Експерти оцінюють вже завдані прямі та непрямі економічні збитки у понад 1,1 млрд гривень. За прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), збитки державного бюджету України через спалахи АЧС в 2017 році можуть скласти більше 1,5 млрд. гривень”, — розповіли в асоціації.

Також, за даними АТУ, у 2017 році кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може суттєво збільшитися .

Водночас, з моменту появи хвороби у 2012 році в Україні вже знищено понад 120 тис. голів свиней.

"Через АЧС експорт української свинини вже заборонили Молдова, Румунія, Вірменія, Білорусь", — нагадали у асоціації.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.

Також нагадаємо, аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС

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