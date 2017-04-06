Более 120 тыс. свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59567 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106811 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164238 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113905 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105171 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Более 120 тыс. свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года

Более 120 тыс. свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года

Киев  •  УНН

 • 7578 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ситуация с АЧС в Украине остается крайне сложной. С 2012 года в Украине уничтожили более 120 тыс. свиней из-за АЧС. Об этом сообщает ассоциация животноводов Украины, передает УНН.

Так, по данным ассоциации, с 2012 года в Украине зарегистрировано 208 случаев АЧС. Причем, только в с начала 2017 зафиксировано 60 вспышек.

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"Для повиряння - за весь 2016 - 91 вспышка. Эксперты оценивают уже нанесены прямые и косвенные экономические потери более чем 1,1 млрд гривен. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), убытки государственного бюджета Украины за вспышки АЧС в 2017 году могут составить более 1,5 млрд. Гривен ", - рассказали в ассоциации.

Также, по данным АЖУ, в 2017 году количество вспышек смертельного вируса АЧС может существенно увеличиться.

В то же время, с момента появления болезни в 2012 году в Украине уже уничтожено более 120 тыс. голов свиней.

"Из-за АЧС экспорт украинской свинины уже запретили Молдова, Румыния, Армения, Беларусь", - напомнили в ассоциации.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов .

Также напомним, аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС .

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Украинские Национальные Новости

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