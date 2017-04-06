Более 120 тыс. свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ситуация с АЧС в Украине остается крайне сложной. С 2012 года в Украине уничтожили более 120 тыс. свиней из-за АЧС. Об этом сообщает ассоциация животноводов Украины, передает УНН.
Так, по данным ассоциации, с 2012 года в Украине зарегистрировано 208 случаев АЧС. Причем, только в с начала 2017 зафиксировано 60 вспышек.
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"Для повиряння - за весь 2016 - 91 вспышка. Эксперты оценивают уже нанесены прямые и косвенные экономические потери более чем 1,1 млрд гривен. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), убытки государственного бюджета Украины за вспышки АЧС в 2017 году могут составить более 1,5 млрд. Гривен ", - рассказали в ассоциации.
Также, по данным АЖУ, в 2017 году количество вспышек смертельного вируса АЧС может существенно увеличиться.
В то же время, с момента появления болезни в 2012 году в Украине уже уничтожено более 120 тыс. голов свиней.
"Из-за АЧС экспорт украинской свинины уже запретили Молдова, Румыния, Армения, Беларусь", - напомнили в ассоциации.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов .
Также напомним, аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС .