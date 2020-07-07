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Понад 105 тисяч людей сьогодні склали ЗНО з англійської мови, 30 учасників не допустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні, 7 липня, в Україні було проведено ЗНО з англійської мови. Його склали понад 105 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

"Участь у тестуванні з англійської мови взяли 105 157 осіб, що становить 89,37 % від загальної кількості зареєстрованих. 30 учасників ЗНО не було допущено до пунктів тестування,13 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань", - йдеться у повідомленні.

Дотримання процедури тестування контролювали 42 громадські спостерігачі.

Варто відзначити, що явка у Києві склала 89,01%. Найвищий рівень явки зафіксували у Київській області – 92,79%, а найнижчий - в Донецькій області - 84,11% від загальної кількості зареєстрованих по області учасників.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Для цього необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Раніше УНН писав, що на ЗНО з іноземних мов не прийшли майже 19% зареєстрованих вступників.

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