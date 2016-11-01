Понад 1,3 тис. бійців АТО отримали відзнаки Міноборони за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримали понад 1 тисячу 300 бійців АТО. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
"Міністерство оборони України продовжує відзначати військовослужбовців, які сумлінно та самовіддано виконують військовий обов’язок. За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримало понад 1 тисячу 300 учасників АТО, 57 осіб отримало цінні подарунки", - сказав О.Чорнобай
За його словами, з початку проведення АТО відзнаками Міністерства оборони України вже нагородили понад 18 тисяч 700 військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО.
"Понад 11,5 тисяч осіб отримало державні нагороди", - додав О.Чорнобай.