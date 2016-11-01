Более 1,3 тыс. бойцов АТО получили награды Минобороны за неделю

"Министерство обороны Украины продолжает отмечать военнослужащих, которые добросовестно и самоотверженно выполняют воинский долг. За прошедшую неделю награды оборонного ведомства получили более 1 тысячи 300 участников АТО, 57 человек получили ценные подарки", - сказал А.Чернобай

По его словам, с начала проведения АТО знаками отличия Министерства обороны Украины уже наградили более 18 тысяч 700 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО.

"Более 11,5 тысяч человек получили государственные награды", - добавил А.Чернобай.