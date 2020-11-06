Помпео закликав владу Білорусі припинити репресії і провести нові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Держсекретар США Майк Помпео після доповіді Московського механізму ОБСЄ щодо ситуації в Білорусі засудив дії офіційного Мінська, закликав владу Білорусі припинити репресії і прислухатися до вимог народу про проведення нових виборів, пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Нас як і раніше надихають стійкість і гідність білоруського народу. Сполучені Штати як і раніше закликають білоруську владу припинити репресії і прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів під незалежним наглядом”, — заявив держсекретар США.
Зазначається, що у доповіді ОБСЄ описуються систематичні порушення прав людини та масові зловживання владою як під час президентських виборів у Білорусі, що пройшли 9 серпня, так і після оголошення Олександра Лукашенка переможцем цих виборів.
В ОБСЄ підтвердили інформацію про дії влади щодо мирних демонстрантів, опозиційних активістів і журналістів, включаючи тортури, безпідставні затримання та обмеження мирних зібрань.
Помпео вважає, що рекомендації, викладені в звіті Московського механізму ОБСЄ, можуть стати планом, яким влада Білорусі повинні скористатися для виходу з цієї кризи.
Зокрема в ОБСЄ пропонують заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, покласти край насильству, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог з представниками політичної опозиції і громадянського суспільства.