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Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Помпео призвал власти Беларуси прекратить репрессии и провести новые выборы

Киев  •  УНН

 • 10365 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео после доклада Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси осудил действия официального Минска, призвал власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о проведении новых выборов, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым контролем”, — заявил госсекретарь США.

Отмечается, что в докладе ОБСЕ описываются систематические нарушения прав человека и массовые злоупотребления властью как во время президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа, так и после объявления Александра Лукашенко победителем этих выборов.

В ОБСЕ подтвердили информацию о действиях власти в отношении мирных демонстрантов, оппозиционных активистов и журналистов, включая пытки, безосновательные задержания и ограничения мирных собраний.

Помпео считает, что рекомендации, изложенные в отчете Московского механизма ОБСЕ, могут стать планом, которым власти Беларуси должны воспользоваться для выхода из этого кризиса.

В частности в ОБСЕ предлагают учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, положить конец насилию, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.

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