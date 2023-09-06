Помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У ніч на середу помер учений, історик, релігієзнавець Ігор Козловський, який перебував у полоні бойовиків на Донеччині у 2016-2017 роках. Про це повідомила співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ Людмила Филипович, пише УНН.
Цитата
«Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський», - написала вона у Facebook.
Довідково
Ігор Козловський родом із Донецької області. Йому було 69 років.
27 січня 2016 року бойовики так званої "ДНР" взяли ученого в полон. Йому винесли "обвинувальний вирок" та мали ув’язнити на 2 роки та 8 місяців. Обміняти Козловського вдалось 27 грудня 2017 року.
Після звільнення з полону він працював старшим науковим співробітником у відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України.