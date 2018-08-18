Помер колишній Генсек ООН Кофі Аннан
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Колишній Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Аннан помер на 81-му році життя. Відповідну заяву опубліковано на сторінці Аннана у Twitter, передає УНН.
"З величезним сумом сім'я Аннан і Фонд Кофі Аннана оголошують, що Кофі Аннан, колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй і лауреат Нобелівської премії миру, відійшов з миром у суботу, 18 серпня, після нетривалої хвороби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кофі Аннан після того, як пішов з посади Генсека ООН, був спецпосланцем ООН і Ліги арабських держав для припинення конфлікту в Сирії.
Додамо, Кофі Аннан - дипломат з Гани, був сьомим Генеральним секретарем ООН з 1 січня 1997-го до 31 грудня 2006 року, працював на посаді два п'ятирічні терміни. 1 січня 2007 року його наступником став Пан Гі Мун. Анан та ООН здобули Нобелівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.