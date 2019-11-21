Поляков поділився ще одним аудіозаписом розмови "Слуг народу": подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Народний депутат України Антон Поляков поділився ще одним аудіозаписом розмови народних депутатів від "Слуги народу". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram нардепа.
“Ну що, всі готові до ще одного фрагменту розмови депутатів з Околиці? Все вирішує Баканов, або давайте 50 на 50”, — написав Поляков.
Так, на оприлюдненому аудіозаписі відбувається розмова між кількома особами.
“Делікатні питання з приводу металобрухту і ігрового бізнесу ми з вами радимося. За наркотики і зброю ми навіть не обговорюємо ... ”, - говорить перший співрозмовник.
“Ми будемо йти вперед, делікатні 50 на 50 ми радимося, чорнуху ми вбиваємо. Це не обговорюється... Тобі потрібен колектив. Тобі потрібна команда, я маю на увазі, що заступників і всіх інших — ми обговоримо”, — говорить другий співрозмовник.
Додамо, що цей запис може бути ще одним фрагментом розмови “Юзіка” зі “Слуги народу” з поліцією у Кривому Розі, яку раніше оприлюднив Поляков.
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що для того, щоб виключити народного депутата Антона Полякова з фракції “Слуга народу” не вистачає 5 голосів.