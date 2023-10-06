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Польщі недостатньо того, що Україна призупинила розгляд скарги у СОТ - речник польського уряду

Польщі недостатньо того, що Україна призупинила розгляд скарги у СОТ - речник польського уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Польща вважає недостатнім рішення України призупинити розгляд скарги у Світової організації торгівлі у зв'язку із зерновою суперечкою. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF.FM, пише УНН

Цитата

"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", – сказав Мюллер.

Доповнення

Торговий представник України Тарас Качка повідомив журналістам у Брюсселі, що Україна поставила «на паузу» скарги до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини, Словаччини. Качка також зазначив, що українська скарга ще не оформлена, як справа у СОТ, а залишається на стадії консультування, яка може тривати до 60 днів. Він сказав, що тривають переговори для пошуку рішення і вони є достатньо конструктивними. Загальною метою переговорів він назвав демонстрацію спільних підходів до торгівлі між Україною та ЄС.

Нагадаємо

У вересні Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції. Україна прагнула довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

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