Україна виграла від заборони Євросоюзу на експорт зерна – єврокомісар

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"Я був здивований, що Україна була настільки проти продовження цієї заборони, яка виявилася хорошою і ефективною, перш за все, для України. Важливо, які рішення тепер запропонує Україна, на це у неї є місяць з 15 вересня, переговори з українською стороною тривають весь час", - повідомив єврокомісар.

За словами Войцеховського, Європейська комісія прийняла дуже правильне рішення про введення обмежень на імпорт з можливістю транзиту.

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Як пояснив єврокомісар, ситуація на ринку стабілізувалася, експорт зернових з України значно збільшився, тобто експорт краще функціонував, коли зникла спекулятивна торгівля на кордоні і почався нормальний транзит через ці країни.

За його словами, до липня цього року Україна експортувала "сухопутними шляхами солідарності" близько 3 млн. тонн на місяць, то в серпні вона експортувала вже 4 млн. тонн.

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Відповідаючи на питання про перевірки зерна з боку Литви, комісар сказав, що "проблема скоріше полягає в тому, чи варто буде везти зерно з України в Клайпеду, щоб експортувати його кудись далі. Здається, що ні, оскільки транспортні витрати будуть вищими, зазначив він.

Він нагадав, що пропонував субсидії для України на вартість транспортування зерна до портів - це зараз аналізується ЄК, але рішення ще немає. "Це зовсім не такі великі витрати", оскільки доплата становила б 20-40 євро за тонну, тоді за 300 млн. євро можна було б експортувати 10 млн. тонн, і "це вже було б вирішенням проблеми". - стверджує Войцеховський.

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Він зазначив, що рішення полягає в диверсифікації напрямків експорту до морських портів. Наразі основний маршрут проходить через Румунію, але вона не зможе прийняти весь український експорт зерна. Войцеховський зазначив, що Україні потрібно експортувати близько 4,7 млн. тонн на місяць (Україна має 56 млн. тонн для експорту). "Треба враховувати, що росія не розблокує українські морські порти, і весь експорт має здійснюватися суходолом, і "ми здатні це реалізувати", - сказав Войцеховський.



Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

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