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Украина выиграла от запрета Евросоюза на экспорт зерна – еврокомиссар.

Украина выиграла от запрета Евросоюза на экспорт зерна – еврокомиссар.

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина выиграла от запрета ЕС на экспорт зерна в пять приграничных стран. Украина без необходимости настаивала на том, чтобы его не продолжать, заявил в интервью PAP комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает УНН

Цитата

"Я был удивлен, что Украина была настолько против продолжения этого запрета, который оказался хорошим и эффективным, прежде всего, для Украины. Важно, какие решения теперь предложит Украина, на это у нее есть месяц с 15 сентября, переговоры с украинской стороной продолжаются все время", - сообщил еврокомиссар.

По словам Войцеховского, Европейская комиссия приняла очень правильное решение о введении ограничений на импорт с возможностью транзита.

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Как пояснил еврокомиссар, ситуация на рынке стабилизировалась, экспорт зерновых из Украины значительно увеличился, то есть экспорт лучше функционировал, когда исчезла спекулятивная торговля на границе и начался нормальный транзит через эти страны.

По его словам, к июлю этого года Украина экспортировала "сухопутными путями солидарности" около 3 млн. тонн в месяц, то в августе она экспортировала уже 4 млн. тонн.

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Отвечая на вопрос о проверках зерна со стороны Литвы, комиссар сказал, что "проблема скорее заключается в том, стоит ли будет везти зерно из Украины в Клайпеду, чтобы экспортировать его куда-то дальше. Похоже, что нет, потому что транспортные расходы будут выше, отметил он.

Он напомнил, что предлагал субсидии для Украины на стоимость транспортировки зерна в порты - это сейчас анализируется ЕК, но решения еще нет. "Это вовсе не такие большие расходы", поскольку доплата составила бы 20-40 евро за тонну, тогда за 300 млн. евро можно было бы экспортировать 10 млн. тонн, и "это уже было бы решением проблемы". - утверждает Войцеховский.

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Он отметил, что решение состоит в диверсификации направлений экспорта в морские порты. Сейчас основной маршрут проходит через Румынию, но она не сможет принять весь украинский экспорт зерна. Войцеховский отметил, что Украине нужно экспортировать около 4,7 млн. тонн в месяц (Украина имеет 56 млн. тонн для экспорта). "Надо учитывать, что Россия не разблокирует украинские морские порты, и весь экспорт должен осуществляться по суше, и "мы способны это реализовать", - сказал Войцеховский.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

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