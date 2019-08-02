Польща виступила проти проекту спільної залізниці з РФ через Україну до Австрії

Польська державна залізниця (PKP) підтримала позицію Європейської комісії у справі розбудови ширококолійної залізниці з Росії до Австрії, яку дехто називає “залізничним Nord Stream”. Брюссельська кореспондентка “Польського радіо” неофіційно дізналася, що Комісія відмовляється фінансувати цей проєкт, попри зусилля уряду у Відні та підтримку ініціативи Російською Федерацією.

Беата Пломецька отримала доступ до листа, який Брюссель надіслав австрійській владі. Уряд у Відні лобіював внесення цього проєкту до трансєвропейської транспортної мережі, але отримав негативну відповідь. Розбудова ширококолійного залізничного сполучення з Росії через Україну і Словаччину до Австрії, та в обхід території Польщі, є невигідним для країни, бо обмежує можливість транзиту товарів зі сходу. Це конкурентне сполучення для польської залізничної лінії LHS — товарного ширококолійного сполучення до Славкова. За попередні роки мільярди злотих були перераховані з євросоюзного бюджету на польські залізниці, зокрема, на розбудову транспортних коридорів на лінії Схід-Захід.

“Директор брюссельського офісу Польської державної залізниці Томаш Ляхович підкреслив, що PKP не оцінює проєкти окремих держав, а зосереджується на реалізації власної стратегії розвитку товарних коридорів. Він розкритикував ініціативу Австрії”, — вказано у повідомленні.

Як стало відомо раніше, громадяни України мають половину усіх посвідок на проживання у Польщі.