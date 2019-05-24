Польща та Естонія обговорили ситуацію в Україні через обрання Зеленського президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу відносини з Росією і ситуацію в Україні у зв'язку з обранням Володимира Зеленського президентом країни. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Польщі під час спільної прес-конференції за підсумками зустрічі, передає УНН.
"Ми присвятили деякі наші переговори східним питанням, у тому числі відносин з Росією і ситуації в Україні у зв'язку з обранням Зеленського президентом України. Ми також підкреслили важливість розвитку хороших відносин з країнами Східного партнерства", - сказав міністр.
Він також заявив, що Естонія є одним з найближчих партнерів Польщі в рамках ЄС і НАТО, країни мають спільну позицію в області безпеки.
"Польща та Естонія входять у групу країн-членів НАТО, які витрачають більше 2% ВВП на оборону. Ми надаємо великого значення зміцненню трансатлантичних відносин, а також зміцненню присутності союзників на Східному фланзі", - заявив Чапутовіч.
Як повідомляв УНН, раніше Чапутовіч запевнив Президента Володимира Зеленського в підтримці територіальної цілісності України.