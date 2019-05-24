Польща та Естонія обговорили ситуацію в Україні через обрання Зеленського президентом

КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу відносини з Росією і ситуацію в Україні у зв'язку з обранням Володимира Зеленського президентом країни. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Польщі під час спільної прес-конференції за підсумками зустрічі, передає УНН.