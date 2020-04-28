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Полозов став офіційним представником Джемілєва у суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Слідчий комітет Росії в анексованому Криму дозволив адвокату Миколі Полозову офіційно представляти лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Про це Полозов розповів Крим.Реалії, передає УНН.

"Що стосується справи Мустафи Джемілєва, то слідчий затвердив моє клопотання про допуск до справи. Відповідно, з цього моменту я офіційно представляю Мустафу Джемілєва і є його захисником у даній справі", - сказав Полозов.

За його словами, документи про це йому прийшли сьогодні.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії і анексованому нею Криму.

Українські Національні Новини

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