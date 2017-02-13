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Поліція за минулий рік вилучила 1,8 тонн наркотиків і психотропів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2016 році кримінальна поліція задокументувала 22,2 тисячі наркозлочинів, викрила 449 наркопритонів та вилучила з обігу 1,8 тонн наркотиків і психотропів. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

Поліція за минулий рік вилучила 1,8 тонн наркотиків і психотропів

За даними А.Авакова, у 2016 році було задокументовано 22,2 тисячі наркозлочинів. Сім організованих злочинних угруповань було викрито силами поліції. При цьому поліція задокументовала 26 фактів збуту наркотиків і психотропів у мережі Інтернет.

До суду передано 11 тисяч проваджень з обвинувальним актом, виявлено 54 причетних до скоєння кримінальних правопорушень та ліквідовано п’ять міжнародних каналів постачання наркотиків в Україну.

Поліція викрила 1,9 тисяч наркозбутів, з яких 11,7 кг кокаїну, а також ліквідувала 95 лабораторій, які виготовляли наркотичні суміші.

З обігу було вилучено 1,8 тонн наркотиків та психотропів, з яких 18 кілограмів амфетаміну. Усього силами поліції було викрито 449 наркопритонів.

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