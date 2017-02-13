Полиция за прошлый год изъяла 1,8 тонн наркотиков и психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2016 году криминальная полиция задокументировала 22,2 тысячи наркопреступлений, разоблачила 449 наркопритонов и изъяла из обращения 1,8 тонн наркотиков и психотропов. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
По данным А.Авакова, в 2016 году было задокументировано 22,2 тысячи наркопреступлений. Семь организованных преступных группировок была разоблачена силами полиции. При этом полиция задокументовала 26 фактов сбыта наркотиков и психотропов в сети Интернет.
В суд передано 11 тысяч производств с обвинительным актом, выявлено 54 причастных к совершению уголовных преступлений и ликвидировано пять международных каналов поставки наркотиков в Украину.
Полиция разоблачила 1,9 тысячи наркосбытов, из которых 11,7 кг кокаина, а также ликвидировала 95 лабораторий, что изготавливали наркотические смеси.
Из обращения было изъято 1,8 тонн наркотиков и психотропов, из которых 18 килограммов амфетамина. Всего силами полиции было раскрыто 449 наркопритонов.