Поліція відкрила провадження за фактом ДТП із трьома загиблими в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. За фактом ДТП в Ужгороді, під час якої загинули троє іноземців, відкрито кримінальне провадження. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, справу ведуть слідчі обласного управління поліції.
Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб.
Окрім того, наразі з′ясовано, що водій Land Rover Freelander на іноземній реєстрації, керуючи авто, суттєво перевищив швидкість руху.
Як повідомляв УНН, сьогодні вночі, 12 лютого, у центрі Ужгорода на вулиці Льва Толстого сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє осіб, одна людина опинилася в реанімації. Усі четверо - іноземці.