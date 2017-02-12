Поліція повідомила подробиці самогубства жінки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Поліція Києва повідомила подробиці самогубства жінки в одному з районів столиці, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Близько 7-ї години ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Срібнокільська у Дарницькому районі із сьомого поверху з вікна квартири випали жінка та маленька дитина. На місце відразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і лікарі.
"Попередньо встановлено: жінка викинула із квартири трирічного сина і стрибнула сама. Жінка померла на місці, хлопчика у тяжкому стані доставили в лікарню, - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.
Особа загиблої встановлена, це - місцева жителька, 1986 р.н. Коли правоохоронці спробували потрапити у іі помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати. Зараз у квартирі працює слідчо-оперативна група.
Кримінальне провадження розпочате за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини і причини трагедії, опитує сусідів, свідків та очевидців.
Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна 7 поверху дитину і скоїла суїцид.