Полиция сообщила подробности самоубийства женщины в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Полиция Киева сообщила подробности самоубийства женщины в одном из районов столицы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Около 7 часов утра правоохранители получили сообщение о том, что на улице Срибнокильская в Дарницком районе с седьмого этажа из окна квартиры выпали женщина и маленький ребенок. На место сразу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи.
"Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
Личность погибшей установлена, это - местная жительница, 1986 г.р. Когда правоохранители попытались попасть в ее помещение, двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать. Сейчас в квартире работает следственно-оперативная группа.
Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии, опрашивает соседей, свидетелей и очевидцев.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна 7 этажа ребенка и совершила суицид .