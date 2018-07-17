Поліція поки не виявила підтверджень замаху на Бочковського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Співробітники поліції Київської області поки що не виявили фактів чи речей, які вказують на скоєння озброєного замаху на колишнього голову ДСНС Сергія Бочковського. Про це УНН повідомив керівник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
“Заява дійсно є, поліція виїжджала. Опитали свідків — вони не чули, що хтось стріляв. Поки що не виявлено підтверджень, що щось там було”, — сказав Жукович.
Раніше голова ДСНС України Сергій Бочковський заявив, що 16 липня вночі у Броварському районі Київської області невідомі здійснили спробу замаху із застосуванням вогнепальної зброї на колишнього голову ДСНС України Сергія Бочковського.