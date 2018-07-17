Поліція поки не виявила підтверджень замаху на Бочковського

“Заява дійсно є, поліція виїжджала. Опитали свідків — вони не чули, що хтось стріляв. Поки що не виявлено підтверджень, що щось там було”, — сказав Жукович.

Раніше голова ДСНС України Сергій Бочковський заявив, що 16 липня вночі у Броварському районі Київської області невідомі здійснили спробу замаху із застосуванням вогнепальної зброї на колишнього голову ДСНС України Сергія Бочковського.