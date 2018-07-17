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Поліція поки не виявила підтверджень замаху на Бочковського

Поліція поки не виявила підтверджень замаху на Бочковського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Співробітники поліції Київської області поки що не виявили фактів чи речей, які вказують на скоєння озброєного замаху на колишнього голову ДСНС Сергія Бочковського. Про це УНН повідомив керівник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

“Заява дійсно є, поліція виїжджала. Опитали свідків — вони не чули, що хтось стріляв. Поки що не виявлено підтверджень, що щось там було”, — сказав Жукович.

Раніше голова ДСНС України Сергій Бочковський заявив, що 16 липня вночі у Броварському районі Київської області невідомі здійснили спробу замаху із застосуванням вогнепальної зброї на колишнього голову ДСНС України Сергія Бочковського. 

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