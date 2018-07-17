Полиция пока не обнаружила подтверждений покушения на Бочковского

"Заявление действительно есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей - они не слышали, что кто-то стрелял. Пока не обнаружено подтверждений, что что-то там было", - сказал Жукович.

Ранее председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский заявил, что 16 июля ночью в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения с применением огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского.