Полиция пока не обнаружила подтверждений покушения на Бочковского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сотрудники полиции Киевской области пока не обнаружили фактов или вещей, которые указывают на совершение вооруженного покушения на бывшего главу ГСЧС Сергея Бочковского. Об этом УНН сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Заявление действительно есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей - они не слышали, что кто-то стрелял. Пока не обнаружено подтверждений, что что-то там было", - сказал Жукович.
Ранее председатель ГСЧС Украины Сергей Бочковский заявил, что 16 июля ночью в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения с применением огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского.