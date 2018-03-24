Поліція не зафіксувала порушень під час акції волонтерів і учасників АТО в Києві

ukru
Ексклюзив
14:20 • 50102 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 52240 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 161577 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 129412 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 195523 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 168734 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 209229 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 207608 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 240351 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134106 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.3 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 147030 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 210288 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 141622 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 78921 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 61270 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 50064 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 161545 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 195494 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 210261 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 198144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 33239 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 30758 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 39246 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 61270 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 78921 перегляди
Актуальне
Поліція не зафіксувала порушень під час акції волонтерів і учасників АТО в Києві

Поліція не зафіксувала порушень під час акції волонтерів і учасників АТО в Києві

Київ • УНН

 • 10822 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Столична поліція не зафіксувала порушень під час сьогоднішньої акці волонтерів та учасників АТО, в якій брало участь близько 300 осіб. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Збір відбувся на Алеї Героїв Небесної сотні, звідки учасники ходою пройшли вулицею Інститутською до Адміністрації Президента України на вулицю Банкову. Там активісти провели мітинг, передали звернення представнику АП і повернулися на Алею Героїв Небесної сотні. Порушень правопорядку не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у заході брали представники “Всеукраїнського об єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО”.

Нагадаємо, у Бориспільському районі на траси “Київ-Харків” вилучили предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40