Поліція не зафіксувала порушень під час акції волонтерів і учасників АТО в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Столична поліція не зафіксувала порушень під час сьогоднішньої акці волонтерів та учасників АТО, в якій брало участь близько 300 осіб. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Збір відбувся на Алеї Героїв Небесної сотні, звідки учасники ходою пройшли вулицею Інститутською до Адміністрації Президента України на вулицю Банкову. Там активісти провели мітинг, передали звернення представнику АП і повернулися на Алею Героїв Небесної сотні. Порушень правопорядку не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, участь у заході брали представники “Всеукраїнського об єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО”.
Нагадаємо, у Бориспільському районі на траси “Київ-Харків” вилучили предмет, схожий на вибуховий пристрій.