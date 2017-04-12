Поліція назвала вибухи біля автобуса "Боруссїї" спланованим нападом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліція Дортмунда виступила з новими подробицями щодо вибуху біля автобуса "Боруссії" перед стартом матчу Ліги чемпіонів з французьким "Монако", передає УНН з посиланням на АР.
За словами поліції, вибухи, в результаті яких постраждали гравці футбольного клубу “Боруссія”, були спланованим нападом на команду. Мотиви і передбачувані нападники поки що невідомі, слідчі розглядають всі можливі варіанти.
Окрім того, представник прокуратури Сандра Люка заявила, що на місці вибуху біля автобуса ФУ “Борусія” була знайдена записка від зловмисників в якій містилося визнання відповідальності за вибух.
Відзначимо, що наразі проходить перевірка письма на достовірність.
Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи.
Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.