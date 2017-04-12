Полиция назвала взрывы у автобуса "Боруссии" спланированным нападением
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями о взрыве у автобуса "Боруссии" перед стартом матча Лиги чемпионов с французским "Монако", передает УНН со ссылкой на АР.
По словам полиции, взрывы, в результате которых пострадали игроки футбольного клуба "Боруссия", были спланированным нападением на команду. Мотивы и предполагаемые нападавшие пока неизвестны, следователи рассматривают все возможные варианты.
Кроме того, представитель прокуратуры Сандра Люка заявила, что на месте взрыва у автобуса ФУ "Боруссия" была найдена записка от злоумышленников в которой содержалось признание ответственности за взрыв.
Отметим, что сейчас проходит проверка письма на подлинность.
Как сообщал УНН, у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.
Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.