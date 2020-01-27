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Поліція Криму встановила осіб, які організували викрадення та незаконно утримували французького оператора

Київ • УНН

 • 18716 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Поліція Криму встановила осіб, які організували викрадення та незаконно утримували французького оператора. Фігуранти були членами незаконного збройного формування “самооборона Криму”. Зловмисники брали активну участь в окупації півострова та території Луганської області. Наразі їм заочно оголошено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Відтак вирішується питання про оголошення підозрюваних в розшук. Про це УНН повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Поліція Криму встановила осіб, які організували викрадення та незаконно утримували французького оператора

За словами начальника Головного управління в АР Крим та міста Севастополя Віталія Стрижака, поліцейські встановили двох чоловіків, які у 2014 році організували викрадення та незаконно утримували оператора французького телеканалу “CANAL+” Девіда Жофрійо.

"Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Визволити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування “самооборона Криму” погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал", - зазначив керівник поліції Криму.

Він додав, що поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили осіб, які організували викрадення та незаконно утримували іноземця. Правоохоронці з’ясували, що один зі зловмисників був командиром роти незаконного збройного формування, інший — його заступником.

Окрім того, слідчі встановили, що фігуранти брали активну участь у захоплені півострова Крим. Зокрема вони керували діями незаконного збройного формування під час захоплення адмінбудівлі Верховної Ради АР Крим та розгону проукраїнськи налаштованих громадян, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Також фігуранти блокували та захоплювали будівлю Головного управління однієї з військових частин. За “зразкову службу” бойовики отримали медалі від представників окупаційної влади.

Водночас зловмисники брали активну участь в окупації території Луганської області в складі “ЛНР”.

“Наразі фігурантам заочно оголошено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України — ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) , ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі”, — наголосив Віталій Стрижак.

Нагадаємо, поліцейські АРК затримали бойовика "самооборони Криму".

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