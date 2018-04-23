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Поліція Чернігівщини розслідує падіння вантажівки у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У місті Борзна, що на Чернігівщині, на мосту вантажівка збила насмерть велосипедистку, після чого машина впала у річку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Поліція Чернігівщини розслідує падіння вантажівки у річку

“Отримавши повідомлення про страшну дорожньо-транспортну пригоду, на місце події негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Борзнянського відділення поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області”, — вказано у повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що водій вантажівки, рухаючись містом та наближаючись до мосту, виїхав на зустрічну смугу, аби повернути. Посеред повороту водій побачив велосипедистку і маневруючи, намагався уникнути зіткнення.

“Однак це йому не вдалося, жінка на велосипеді від удару загинула. Між тим великогабаритний важкий автомобіль фактично втратив керованість. Спроби водія, маневруючи, стабілізувати рух виявилися марними. Фура збила перила мостового огородження і влетіла у річку. Внаслідок цієї автопригоди водій вантажівки також загинув. Зараз поліцейські з рятувальниками чекають водолазів, щоб дістати його тіло із затопленої кабіни автомобіля”, — додали у поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНН, легковик скоїв смертельний наїзд на літнього чоловіка у Львівській області.

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