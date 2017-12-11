Поліцейському з Одеси у столиці спалили автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві на Лівому березі невідомі спалили автомобіль поліцейському з Одеси, який приїхав до столиці в гості. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася 9 грудня. Невідомі спали автомобіль марки Toyota Sequoia, що належав співробітнику департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Одеської області.
Автомобіль повністю знищений вогнем. Ніхто не постраждав.
Розпочато розслідування за ст. 194 ККУ - Умисне знищення або пошкодження майна.
Нагадаємо, у Харкові спалили авто судді.