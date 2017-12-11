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Поліцейському з Одеси у столиці спалили автомобіль

Поліцейському з Одеси у столиці спалили автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві на Лівому березі невідомі спалили автомобіль поліцейському з Одеси, який приїхав до столиці в гості. Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася 9 грудня. Невідомі спали автомобіль марки Toyota Sequoia, що належав співробітнику департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Одеської області.

Автомобіль повністю знищений вогнем. Ніхто не постраждав.

Розпочато розслідування за ст. 194 ККУ - Умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, у Харкові спалили авто судді.

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