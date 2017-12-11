Полицейскому из Одессы в столице сожгли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве на Левом берегу неизвестные сожгли автомобиль полицейскому из Одессы, который приехал в столицу в гости. Об этом сообщили УНН в полиции.
Произошло это 9 декабря. Неизвестные спали автомобиль марки Toyota Sequoia, принадлежавший сотруднику департамента внутренней безопасности Нацполиции Одесской области.
Автомобиль полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал.
Начато расследование по ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, в Харькове сожгли авто судьи.