Політолог: Терехов буде слухняним "Слугою народу" у разі перемоги на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У разі перемоги Ігоря Терехова на міських виборах на посаду мера Харкова “Блок Кернеса” залишиться у минулому, оскільки він почне тісно співпрацювати з партією “Слуга народу”. Таку думку в коментарі УНН озвучила політолог Світлана Кушнір, коментуючи інформацію про підготовку “зливу” партії “Блок Кернеса” під “Слугу народу”.
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“В підтвердження цієї теорії є той факт, що партія „Слуга народу“ не виставила жодного кандидата супроти чинного секретаря міськради, який балотується на посаду Харківського міського голови. Окрім того відомо, що є певні домовленості в Офісу Президента з Тереховим стосовно лояльності до нинішнього керівництва”, — прокоментувала вона.
Політолог додає, що вже прослідковується домовленість під час голосування на міських сесіях та потурання з боку Терехова у кадрових питаннях. Водночас, на переконання політолога, оточення Терехова настільки скандальне, одіозне і неоднозначне, що це буде дивна конфігурація.
Додамо, що в найближче оточення Ігора Терехова входить Павло Фукс, якого РНБО та Президент Володимир Зеленський внесли у санкційний список.
Контекст
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.
За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.