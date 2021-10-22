Политолог: Терехов будет послушным "слугой народа" в случае победы на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В случае победы Игоря Терехова на городских выборах на пост мэра Харькова “Блок Кернеса” останется в прошлом, поскольку он начнет тесно сотрудничать с партией “Слуга народа”. Такое мнение в комментарии УНН озвучила политолог Светлана Кушнир, комментируя информацию о подготовке “слива” партии “Блок Кернеса” под “Слугу народа”.
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“В подтверждение этой теории является тот факт, что партия” Слуга народа “не выставила ни одного кандидата против действующего секретаря горсовета, который баллотируется на пост Харьковского городского головы. Кроме того известно, что есть определенные договоренности в Офиса Президента с Тереховым о лояльности к нынешнему руководству”, — прокомментировала она.
Политолог добавляет, что уже прослеживается договоренность во время голосования на городских сессиях и попустительство со стороны Терехова в кадровых вопросах. В то же время, по мнению политолога, окружение Терехова столь скандальное, одиозное и неоднозначное, что это будет странная конфигурация.
Добавим, что в ближайшее окружение Игоря Терехова входит Павел Фукс, которого СНБО и Президент Владимир Зеленский внесли в санкционный список.
Контекст
17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.
По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.