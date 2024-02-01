Politico: ЄС зміг погодити програму на 50 мільярдів євро для України завдяки компромісу з Угорщиною
Київ • УНН
Європейські лідери вважають поступки незначними, оскільки завдяки цьому вдалось уникнути сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України.
Завдяки компромісу з Угорщиною лідерам С вдалось розблокувати останній пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це з посиланням на трьох європейських дипломатів пише Politico, передає УНН.
Деталі
За даними співрозмовників видання, європейським лідерам вдалося переконати Орбана трьома пропозиціями.
Зокрема, йому запропонували щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги. Окрім того, відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета.
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Також, за необхідності, через два роки Європейська рада попросить Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.
У виданні наголошують, що європейські лідери вважають ці поступки незначними, оскільки завдяки цьому вдалось уникнути сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України.
Водночас дипломати пояснили, що це дасть змогу Орбану проголосити перемогу вдома, заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.
Доповнення
Співрозмовники видання пояснили, що згоди вдалось досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів. Зокрема, глава Євроради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром.
Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.
Водночас кілька дипломатів заперечили, що Орбану були зроблені інші поступки. За їхніми словами, посилення тиску з боку лідерів дало зрозуміти Будапешту, що альтернативи наданню грошей Україні немає.
Нагадаємо
Україна розраховує отримати 4,5 млрд євро із передбачених в бюджеті ЄС 50 млрд на макрофінансову підтримку вже у березні цього року.
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