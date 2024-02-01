Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией

Благодаря компромиссу с Венгрией лидерам С удалось разблокировать последний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на трех европейских дипломатов пишет Politico, передает УНН.

Детали

По данным собеседников издания, европейским лидерам удалось убедить Орбана тремя предложениями.

В частности, ему предложили ежегодный отчёт Еврокомиссии о реализации пакета помощи. Кроме того, состоятся дебаты на уровне лидеров о реализации пакета.

После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

Также, при необходимости, через два года Европейский совет попросит Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.

В издании отмечают, что европейские лидеры считают эти уступки незначительными, поскольку благодаря этому удалось избежать сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.

В то же время дипломаты объяснили, что это позволит Орбану провозгласить победу дома, заявив, что Венгрия добилась включения пересмотра помощи Украине.

Дополнение

Собеседники издания объяснили, что согласия удалось достичь после встреч с небольшими группами лидеров. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами Франции, Германии и Италии провели встречу за закрытыми дверями с венгерским премьер-министром.

Затем к встрече присоединились другие лидеры, в частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

В то же время, несколько дипломатов отрицали, что Орбану были сделаны другие уступки.По их словам, ужесточение давления со стороны лидеров дало понять Будапешту, что альтернативы предоставлению денег Украине нет.

Напомним

Украина рассчитывает получить 4,5 млрд евро из предусмотренных в бюджете ЕС 50 млрд на макрофинансовую поддержку уже в марте этого года.

Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине