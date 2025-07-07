Поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на Київ: чоловік заліз у пожежну частину і викрав рюкзак із турнікетами

У Києві чоловіку, який проник у пожежну частину, поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на столицю, повідомили про підозру у крадіжці речей рятувальника, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

... повідомлено про підозру 48–річному чоловіку, який проник до однієї з пожежних частин ДСНС міста Києва та викрав особисті речі пожежників та майно установи (ч. 4 ст. 185 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вночі 4 липня, коли столиця зазнала однієї з найтриваліших атак рф, скориставшись, тим що бійці ДСНС перебували на місці гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів та ударів БпЛА, чоловік проник до приміщення Державної пожежно – рятувальної частини ДСНС.

Там він побачив рюкзак, в якому було медичне обладнання, препарати для надання невідкладної медичної допомоги, турнікети, бинти, пластирі та інші засоби для зупинки кровотечі та обробки ран, а також особисті речі рятувальника. Підозрюваний забрав ці речі, з якими його і затримали працівники поліції.

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Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Санкція статті за крадіжку передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8-х років.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.