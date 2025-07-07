Поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на Київ: чоловік заліз у пожежну частину і викрав рюкзак із турнікетами

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 4511 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 19078 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
08:27 • 34864 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 53053 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98762 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 49396 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 74837 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 135394 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130464 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 254603 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярнi новини
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки7 липня, 04:27 • 54119 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки7 липня, 05:19 • 51882 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 90511 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі08:09 • 49629 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 27134 перегляди
Публікації
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 957 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 2446 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 98727 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 90638 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 195437 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Ілон Маск
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Житомирська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 27248 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 254584 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 100306 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 219909 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 244777 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
F-35 Lightning II
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на Київ: чоловік заліз у пожежну частину і викрав рюкзак із турнікетами

Київ • УНН

 • 386 перегляди

У Києві чоловіку повідомили про підозру у крадіжці речей рятувальника з пожежної частини. Він проник туди, поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на столицю.

Поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на Київ: чоловік заліз у пожежну частину і викрав рюкзак із турнікетами

У Києві чоловіку, який проник у пожежну частину, поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рф на столицю, повідомили про підозру у крадіжці речей рятувальника, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

... повідомлено про підозру 48–річному чоловіку, який проник до однієї з пожежних частин ДСНС міста Києва та викрав особисті речі пожежників та майно установи (ч. 4 ст. 185 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Вночі 4 липня, коли столиця зазнала однієї з найтриваліших атак рф, скориставшись, тим що бійці ДСНС перебували на місці гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів та ударів БпЛА, чоловік проник до приміщення Державної пожежно – рятувальної частини ДСНС.

Там він побачив рюкзак, в якому було медичне обладнання, препарати для надання невідкладної медичної допомоги, турнікети, бинти, пластирі та інші засоби для зупинки кровотечі та обробки ран, а також особисті речі рятувальника. Підозрюваний забрав ці речі, з якими його і затримали працівники поліції.

Вкрав телефон у пораненого: поліція затримала крадія на місці ракетного удару в Сумах15.04.25, 19:48 • 11493 перегляди

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Санкція статті за крадіжку передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8-х років.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9