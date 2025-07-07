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Пока бойцы ГСЧС ликвидировали последствия атаки рф на Киев: мужчина залез в пожарную часть и похитил рюкзак с турникетами

Киев • УНН

 • 223 просмотра

В Киеве мужчине сообщили о подозрении в краже вещей спасателя из пожарной части. Он проник туда, пока бойцы ГСЧС ликвидировали последствия атаки рф на столицу.

Пока бойцы ГСЧС ликвидировали последствия атаки рф на Киев: мужчина залез в пожарную часть и похитил рюкзак с турникетами

В Киеве мужчине, проникшему в пожарную часть, пока бойцы ГСЧС ликвидировали последствия атаки РФ на столицу, сообщили о подозрении в краже вещей спасателя, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

... сообщено о подозрении 48-летнему мужчине, который проник в одну из пожарных частей ГСЧС города Киева и похитил личные вещи пожарных и имущество учреждения (ч. 4 ст. 185 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Ночью 4 июля, когда столица подверглась одной из самых продолжительных атак РФ, воспользовавшись тем, что бойцы ГСЧС находились на месте тушения пожара, возникшего в результате ракетных ударов и ударов БпЛА, мужчина проник в помещение Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Там он увидел рюкзак, в котором было медицинское оборудование, препараты для оказания неотложной медицинской помощи, турникеты, бинты, пластыри и другие средства для остановки кровотечения и обработки ран, а также личные вещи спасателя. Подозреваемый забрал эти вещи, с которыми его и задержали сотрудники полиции.

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Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Санкция статьи за кражу предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в городе Киеве.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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