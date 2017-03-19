Похорон Дж.Майкла відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Зазначається, що Джордж Майкл буде похований поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.

“Похорон буде з камерною церемонією, дуже мало людей будуть присутні. У каплиці є місця тільки для 30 осіб, так що, крім близьких родичів, там мало хто буде. Всі деталі тримаються в найсуворішому секреті. Більшість гостей дізнаються подробиці буквально за кілька годин до початку церемонії. Це пов’язано з бажанням уникнути появи фанатів, які хочуть побачити церемонію прощання зі своїм кумиром”, — йдеться у повідомленні.



Як повідомляв УНН, старший слідчий Даррен Солтер підтвердив, що Джордж Майкл помер природною смертю.