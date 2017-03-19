Похорон Дж.Майкла відбудеться наступного тижня – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Похорон британського співака Джорджа Майкла відбудеться наступного тижня, повідомляє УНН із посиланням на таблоїд Sun.
Зазначається, що Джордж Майкл буде похований поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.
“Похорон буде з камерною церемонією, дуже мало людей будуть присутні. У каплиці є місця тільки для 30 осіб, так що, крім близьких родичів, там мало хто буде. Всі деталі тримаються в найсуворішому секреті. Більшість гостей дізнаються подробиці буквально за кілька годин до початку церемонії. Це пов’язано з бажанням уникнути появи фанатів, які хочуть побачити церемонію прощання зі своїм кумиром”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, старший слідчий Даррен Солтер підтвердив, що Джордж Майкл помер природною смертю.