Похороны Дж.Майкл состоятся на следующей неделе - СМИ

Отмечается, что Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

"Похороны будут с камерной церемонией, очень мало людей будут присутствовать. В часовне есть места только для 30 человек, так что, кроме близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, старший следователь Даррен Солтер подтвердил, что Джордж Майкл умер естественной смертью.