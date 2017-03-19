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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Похороны Дж.Майкл состоятся на следующей неделе - СМИ

Похороны Дж.Майкл состоятся на следующей неделе - СМИ

Киев • УНН

 • 17241 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Похороны британского певца Джорджа Майкла состоятся на следующей неделе, сообщает УНН со ссылкой на таблоид Sun.

Отмечается, что Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

"Похороны будут с камерной церемонией, очень мало людей будут присутствовать. В часовне есть места только для 30 человек, так что, кроме близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, старший следователь Даррен Солтер подтвердил, что Джордж Майкл умер естественной смертью.

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