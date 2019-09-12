Покер Роналду приніс Португалії другу поспіль перемогу у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В одному із поєдинків кваліфікаційного циклу на ЧЄ-2020 з футболу команда Португалії гостювала у шостому турі у Литві, повідомляє УНН.
У першому таймі на гол з пенальті від Кріштіану Роналду господарі відповіли взяттям воріт від Андрюшкявічюса. Проте у другому таймі феєричну результативність демонстрував тільки Роналду. Спочатку лідер гостей відзначився курйозним голом – після його удару низом воротар відбив м'яч, який потім від його голови влетів у сітку.
Далі Роналду двічі забивав з передач Бернарду Сілви – 4:1. Крапку у зустрічі в компенсований час встановив півзахисник Вільям Карвалью – 5:1.
Примітно, що Португалія завдала 31 удар проти 7 у литовців, а також подали 14 кутових проти 4 в опонентів.
Відзначимо, що у групі В Україна з 13 очками залишилась першою. Португалія набрала 8 балів і з одним матчем у запасі йде другою.